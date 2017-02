Bu yıl Nazi filmi HHHH filminde ve Robert Pattinson’lı western filmi Damsel‘da izleyeceğimiz Mia Wasikowska, Piercing adı verilen filmin başrolünü üstlendi. Wasikowska’ya Christopher Abbot, Laia Costa, Maria Dizzia, Marin Ireland ve Wendell Pierce’ın eşlik ettiği açıklandı. The Eyes of My Mother filmiyle dikkatleri çeken Nicolas Pesce’nin yönettiği bu film psikolojik gerilim türünde. Film, Ryu Murakami’nin 1994’te satışa çıkarılan aynı adlı romanından uyarlandı. Kedi fare oyunu temalı film, bir adamın (Abbott) eşi ve bebeğiyle vedalaştıktan sonra bir otele gelip, eskort servisini araması ve arkasında şüphe bırakmayacak şekilde bir fahişeyi öldürmeyi planlamasını ama bir süre sonra gizemli bir telekızın (Wasikowska) odasına gelmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Filmin ne zaman vizyona gireceği açıklanmadı.