Lionsgate yeni aksiyon filmini duyurdu: The Silver Bear. Bu film, Derek Haas‘ın kitap serisinden uyarlanacak. Lionsgate başrol ve yapımcılığı Michael B. Jordan‘a teslim etti. Jordan bu filmde ölümcül tetikçi Columbus’a hayat verecek. Frank Baldwin‘in kaleme alacağı film bir gencin en korkulan ve saygı duyulan tetikçiye dönüşmesini konu alacak. Filmin adı olan “silver bear” hiç başarısız olmayan, işin getirdiği strese karşı bağışıklığı olan, yani hiç stresli olmayan suçlular için kullanılıyor. Filmin yönetmeni henüz belirlenmedi. Dolayısıyla çekim tarihi de belli değil. Film iyi bir hasılat elde ederse seriye dönüştürülecek. Jordan şu sıralar Just Mercy filminde rol alıyor.