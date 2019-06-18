Şu sıralar Dark Phoenix filminde son kez Magneto rolünde karşımıza çıkan yetenekli aktör Michael Fassbender yeni projesini duyurdu. Aktör, Gerard de Villiers‘in romanından uyarlanacak Malko adlı filmin başrolünü ve yapımcılığını üstlenecek. Fassbender bu filmde Avusturyalı ajan Malko’yu canlandıracak. Film parayı veren kişiler için çalışan, taraf seçmeyen, Bond’a benzer bir ajan olan Malko’ya odaklanacak. Yazar de Villiers 200 kitaptan oluşan koca külliyatın ilk eserini 1965’te tamamlamıştı.

Lionsgate filmin yazarın Checkpoint Charlie adlı romanından uyarlanacağını duyurdu. Senaryo Eric Warren Singer‘a emanet edildi. Filmin yönetmeni ve çekim tarihi henüz duyurulmadı. 200 film çekilemez belki (!) ama iyi bir hasılat elde edilmesi halinde iki devam filmi çekilecektir. Fassbender daha önce Assassin’s Creed‘le şansını denemiş ama düşük hasılattan sonra bu filmin devamına yeşil ışık yakılmamıştı. Aktör bu yıl önce Kung Fury 2 filminde rol almayı planlıyor. Daha sonra Mel Gibson‘ın yöneteceği The Wild Bunch yeniden çevriminde oynayabilir.