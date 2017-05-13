Korkudan çizgi-roman uyarlamalarına, dönem, bilimkurgu, aksiyon, dram filmlerine dek pek çok filmde rol alan, günümüzün en yetenekli oyuncularından Michael Fassbender bir komedi filminde oynamayı çok istiyor. Aslında aktör Frank adlı filmde oynamıştı ama Frank bütünüyle bir komedi filmi değildi. Fassbender, Seth Rogen’ın filmlerini çok sevdiğini, onunla bir filmde çalışmayı çok istediğini belirtmiş. Hatta bir gün Rogen’a bu isteğini iletmiş. Ama ikisini buluşturan ilk film, Steve Jobs oldu. Rogen, Fassbender’a “Bir gün aynı filmde yer alacağımızı biliyordum, ama beraber çalışacağımız ilk filmin benim yaptığım komedilerden olacağını sanıyordum,” demiş. Şimdilik ortada bir proje yok ama ileride Rogen ve Fassbender’ı bir komedide görebiliriz.

Öte yandan Fassbender’in kariyerine hangi filmle devam edeceği şimdilik belli değil. Aktör ekimde The Snowman filminde karşımıza çıkacak. Assassin’s Creed 2‘nin henüz onaylanmadığını, 8. yüzyılda geçen fantastik filmi Irish Myths‘in hazırlıklarının devam ettiğini, diğer projesi Entering Hades‘tan da henüz yeni haberler gelmediğini belirtelim.