En son çok kötü eleştiriler alan The Snowman‘de izlediğimiz, bu yıl X-Men serisinin yeni ürünü Dark Phoenix‘te izleyeceğimiz yetenekli aktör Michael Fassbender kariyerine aksiyon komedisi türündeki Kung Fury filmiyle devam edecek. Filmi David Sandberg’in yöneteceği açıklandı. Kung Fury Sandberg’in aynı adlı kısa filminin uzun metrajlıya dönüştürülmüş hali olacak. Kısa film internette yayınlandıktan kısa bir süre sonra viral haline gelmişti (40 milyondan fazla kez izlenmişti). Fassbender’a bir zamanlar TV dizileriyle adından sıkça söz ettiren, Sandberg’in kısa filminde de rol alan David Hasselhoff da eşlik edecek. Filmin çekimlerine yazın başlanacak.

Film, 1985’te geçip “tüm zamanların en iyi polisi” olan Kung Fury’nin geçmişe, Nazi dönemine dönüp Kung Führer’le, yani Adolf Hitler’le mücadelesini, onu öldürüp Nazizmi bitirmeye çalışmasını anlatacak. Kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz (yalnız o kadar da kısa değilmiş, 30 dakika sürüyormuş).