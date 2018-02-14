Tim Burton’ın Disney için aynı adlı animasyondan uyarladığı Dumbo filminde rol alan Michael Keaton biyografik film What is Life Worth‘ün başrolü için yapımcılarla görüşmelere başladı. Filmi en son olumsuz eleştiriler alan Collateral Beauty‘i çeken David Frankel yönetecek. Senaryoyu Max Borenstein, Avukat Kenneth Feinberg’ün anılarını derlediği aynı adlı kitaptan uyarladı. Keaton’la yapımcılar el sıkışırlarsa aktör, Feinberg’ü oynayacak.

Feinberg 11 Eylül Saldırıları’ndan sonra 11 Eylül Mağdurları Tazminat Fonu’nu idare etmek, mağdurlara ve ailelerine para ödemek üzere görevlendirilmişti. Film, Feinberg’ün üç yıl boyunca ailelerle görüşmesini, onların acılarına, sevgilerine, anılarına tanık olmasını konu alacak. Yapımcılar şu sıralar yardımcı oyuncu kadrosunu toparlamaya çalışıyorlar. Muhtemelen çok geçmeden filmin çekimlerine başlanacak. Filmin vizyon tarihi henüz belirlenmedi.