Gişede çok kötü batan filmi Blackhat‘ten sonra setlere dönmeyen Michael Mann, Enzo Ferrari’nin hayatını konu alan Ferrari filmini çekmeye hazırlanırken Christian Bale filmde rol almaktan vazgeçince film ertelenmişti. Mann aylar önce başrolü Hugh Jackman’a teslim etti ama filmin çekim tarihi halen belli değil. Yönetmen şu sıralar Vietnam Savaşı’nı konu alan mini dizi Hue 1968‘in de hazırlıklarına devam ediyor. Projeleri arasında Comanche adlı bir westernin olduğunu da açıkladı. Mann filmin John Ford’un The Searchers‘ıyla aynı konuyu anlattığını ama daha fazla soruna odaklandığını söyledi. Comanche 10 yaşındaki bir kızın [gerçekte yaşayan Cynthia Parker] Kızılderililerce ailesinden koparılmasını, 24 yıl boyunca Kızılderililerce yaşayınca İngilizceyi unutup asimile olmasını, 34 yaşında “kurtarıldığında” beyazların yaşamına uyum sağlayamamasını, Kızılderili ailesini özlemesini, defalarca kez evden kaçmaya çalışmasını, en sonunda intihar etmesini konu alıyor. Hatırlanırsa The Searchers da Kızılderililerin genç bir kızı kaçırmalarını, kızın asimile olmasını konu alıyordu.

Mann’in projeleri arasında bilimkurgu türünde bir film de eklemiş, ama projeyle ilgili ayrıntıları açıklamadı. Yönetmenin önce diziyi mi, Comanche‘yi mi, Ferrari‘yi mi çekeceği belli değil.