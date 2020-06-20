Blackhat‘ten sonra bir sinema filmi çekmeyen Michael Mann yıllar önce Ferrari adlı biyografik filmi kotaracağını açıklamış, başrol için Christian Bale‘le anlaşmıştı. Ama Bale daha sonra projeden ayrılmış, Mann bunun üzerine Hugh Jackman‘la anlaşmıştı. Diğer başrolse Noomi Rapace‘ye teslim edilmişti. Ama film çekilemedi, Bale de James Mangold‘un Ford v. Ferrari filmine dahil oldu. Hemen belirtelim ki Mann bu filmin yürütücü yapımcıları arasında yer almıştı.

Bugün gelen haberlere göre Mann’in projesi dirildi. Planlar değişmezse Mann bu filmini 2021’de çekecek. Başrol halen Jackman’ın. Rapace’nin rolünü üstlenecek aktris ise henüz duyurulmadı. Filmin finansmanını STX stüdyosu üstlenecek. Amazon Studios da projede yer alıyor. Film, Ferrari markasının kurucusu Enzo Ferrari‘nin evliliğinin en sancılı zamanına odaklanacak, 1957 yazında geçecek. Bu dönemde Ferrari 24 yaşındaki oğlu Dino’yu kaybetti, evliyken birlikte olduğu Lina Lardi’den Piero adlı bir oğul sahibi oldu. Filmde Lina Lardi’ye de yer verilecek ama odak, Laura’yla Enzo’nun evliliğinde olacak.