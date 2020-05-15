Michael Mann, geçen yıl daha önce Heat ile sinemaya aktardığı hikayenin öncesiyle ilgili bir roman yazdığını ve film çalışmalarının da yürüdüğünü açıklamıştı. Deadline’a konuşan usta yönetmen, hikayenin bir de sonrasıyla ilgili çalışmasının olduğunu açıkladı. Kısacası Mann, Heat’in öncesini ve sonrasını iki ayrı filmle anlatmak istiyor.

Mann gelişmeleri şu şekilde aktardı:

“Çalışıyoruz. Senaryo için zamanımı zorluyorum. Henüz size ayrıntılarından bahsedemem. Ama kesinlikle filmin öncesini ve sonrasını ele almak istiyorum.”