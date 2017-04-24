Trump’ın seçileceğini de bilen yönetmen Michael Moore, gelecek yıllarda neler olacağını sıraladı. Moore’a göre ABD’yi ve dünyayı çok iyi günler beklemiyor.

– Trump’ın seçileceği çok belliydi. Denklem çok kolay, buna ABD denklemi de diyebiliriz. Cahillik korkuya, korku da nefrete yol açar. Trump bu denklemi çok iyi biliyor ve iyi kullandı. Şimdi denklemde nefret, büyük şiddete yol açar bölümüne geldik.

– Kendi Reichstag Yangınımıza saatler, günler, haftalar kadar yakınız. Bu olduğunda insanlara tavsiyem korku trenine, terörist trenine, savaş trenine binmemeleri. Trump sizi bu trenlere bindirmek istiyor, trenin varacağı yerde daha çok şiddet ve acı olacak. Büyük bir terörist saldırı çok yakın bana göre… Ama bu saldırının yaratacağı korkuya teslim olmamak ve daha çok şiddetin yolunu açmamak için çok cesur olmalıyız.

– Trump, bir yolunu bulup Meksika Duvarı’nı bitirecek, müslümanlara da yasaklarını arttıracak. Dengesizlikten beslenen birinin dengeli olmasını bekleyemezsiniz. Bence ikinci döneminde de seçilecek ve ülkeyi soktuğu kötü durum yüzünden ikinci döneminin ortasına doğru görevinden alınacak.