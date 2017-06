Çok erken yaşta akciğer kanseri yüzünden yitirdiğimiz Michael Nyqvist, pek çok farklı özelliğiyle sinemada iz bıraktı. Ölümünün ardından geride bıraktığı hayatı ve sinemadaki katkılarını derledik.

Film Gibi Bir Çocukluk: Michael Nyqvist’in hayatında dramaya hep yer olacağı daha doğduğunda belliydi. Rolf Åke Mikael Nyqvist ismiyle Stockholm’de doğan oyuncunun annesi yazar, babası ise avukattı. Ancak genç Michael evlatlık alındığını öğrendi. Bir yetişkin olduğunda ve ilk çocuğunu doğurduğunda uzun bir araştırma ve yolculuktan sonra biyolojik anne-babasını buldu. Annesi isveçli, babası ise italyan bir eczacıydı. Çok iyi bir hokeyci olarak başladığı spor kariyeri ise ciddi bir sakatlıkla sona erdi. Değişim öğrencisi olarak geldiği ABD’nin Omaha kentinde ilk kez oyunculukla tanıştı ve hiç bırakmadı.

Lukas Moodysson Karakteri: TV dizilerindeki rollerinden sonra sinemadaki ilk ciddi çıkışı Lukas Moodysson filmi Tilsammans’taki (Birlikte) alkolik koca Rolf karakteriyle oldu. Filmde eşini bir komüne kaptıran koca rolüyle birçok ödül kazandı.

Filmler ve Ödüller: The Guy in the Grave Next Door (Kjell Sundvall), As It Is in Heaven, Mother of Mine gibi filmlerle yükseldi ve ödülleri toplamaya başladı. As It Is in Heaven’ın oscar adaylığında payı büyüktü. Bu süreçte set tasarımcısı Catharina Ehrnrooth ile evlendi.

Mikael Blomkvist: 2008’de Millenium Trilogy’de Mikael Blomkvist’i oynayacağı kesinleşti. Niels Arden Oplev “İyi kalpli bir humaniste, kadınlara saygı duyan isveçli bir oyuncak ayıcığa ihtiyacım vardı” sözleri ile seçimini anlattı. The Girl with the Dragon Tattoo, The Girl who Played with Fire ve The Girl who Kicked the Hornet’s Nest ile uluslararası sinema çevrelerinin odağına yerleştiler.

Aktivist: Her humanist gösteride yer aldı. Ekolojik bir hayat yaşadı. Filistin’in bağımsızlığına destek veren bir sanatçıydı. “Dünyadaki bütün yolculuğumuzun amacı kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve mutlu olmak. Kendi hayatımızı kabul etmek ve başka biri gibi rol yapmamak gerekiyor. Mutluluğun reçetesi bu” sözleriyle hayatını özetledi.