Bullhead filmiyle dikkatleri çeken, ardından The Drop ve Le Fidéle filmlerini çeken Belçikalı yönetmen Michael R. Roskam‘ın sıradaki filmi açıklandı. Adı henüz belirlenmeyen film erotik film serisi Emmanuelle‘le ünlenen, 18 Ekim 2012’de 60 yaşındayken vefat eden Hollandalı aktris Sylvia Kristel‘ın hayatına odaklanacak. Gelen haberlere göre, Roskam’ın filmi Kristel’ın 1974’te vizyona giren ilk Emmanuelle filmiyle ünlenmesini, 70’li ve 80’li yıllarda yaşadığı zorlukları, uyuşturucu bağımlılığını anlatacak. Kristel’ı Blade Runner 2049 filmiyle ünlenen, şu sıralar The Girl in the Spider’s Web filminde rol alan Hollandalı aktris Sylvia Hoeks canlandıracak. Hoeks’la Roskam’ın 2016’da Berlin Station dizisinde çalıştıklarını da not edeyim. Senaryoyu Dimitri Verhulst kaleme alacak. Çekim tarihi açıklanmadı.

Kristel on filmde Emmanuelle’i oynamış, uzun soluklu serinin bir filmindeyse Sylvia karakterine hayat vermişti. Aktris bu seri dışında Red Heat, Mata Hari, Casanova, Lady Chatterley’s Lover, The Fifth Muskeeter filmlerinde de rol almıştı.