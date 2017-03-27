Geçen yıl duyurulan Waco mini dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı, çekimlere gün sayılıyor. Geçen yıl dizinin başrolleri Michael Shannon’la Taylor Kitsch’e teslim edilmişti. İki aktöre John Leguizamo, Andrea Riseborough, Rory Culkin, Paul Sparks ve Shea Whigham’ın eşlik edecekleri açıklandı. Altı bölümden oluşan bu mini dizi, Weinstein TV şirketi tarafından Paramount Network için çektirilecek. Çekimlere gelecek ay başlanacak. Waco gerçek olayları anlatacak. 1993’te FBI, Teksas’ın içindeki Waco’ya baskın düzenleyip tarikat lideri David Koresh’i tutuklamaya çalışır. Ama başaramaz. 51 günlük Waco kuşatmasından sonra Koresh ve müritleri intihar ederler. Koresh’i Kitsch oynayacak. Shannon, Koresh’i direnmemesi için ikna etmeye çalışan birisini oynayacak. Sparks-Riseborough ikilisiyse bir çifti, Culkin tarikatın üyesi olan bir müzisyeni, Whigham komutanı oynayacak.