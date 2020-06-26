Covid-19 pandemisine en kötü tepki veren ve önlemleri aksatan liderlerin başında Boris Johnson geliyor. Ölüm sayısının 45 bine yaklaştığı ülkede sürü bağışıklığı deneyen ancak kendisi bile virüs kapınca bu çözümünden vazgeçen Johnson, bulaşma hızını ve ölümleri bir türlü yavaşlatamadı.

Johnson’ın tarihe geçen beceriksizliği, muhalif filmleriyle de tanıdığımız Michael Winterbottom’ın ellerinde bir diziye dönüşecek. Başbakan seçildiği ilk günden başlayıp, ilk vakaların görülmeye başlamasına ve Johnson’ın yetersiz ve kötü yönetimine uzanacak dizide Sunday Times politika uzmanı Tim Shipman danışmanlık yapacak.