Sinema dünyasının en orijinal ve yetenekli yönetmenlerinden Michel Gondry, iki yıldır kızı için bir film çektiğini açıkladı. Film hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Gondry, gösterime girip girmeyeceği hakkında da karar vermediğini söyledi.

Fransız yönetmen, film için genelde evde çalıştığı için Covid-19 karantinasının kendisini fazla etkilemediğini söyledi. Filmin tamamıyla animasyon olması bekleniyor ancak stop motion tekniğinin kullanıp kullanılmadığı ile ilgili bir bilgi yok.