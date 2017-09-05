2015’te vizyona girip pek gündemde kalmayan filmi Microbe and Gasoline‘den beri film çekmeyen Fransız yönetmen Michel Gondry yeni projelerini açıkladı. Haberin başlığında da belirttiğim gibi Gondry bir dizi, bir film, bir de klip hazırlıyor. Klip, Beyonce’nin yeni klibi. Şarkıcı ikiz çocuklarıyla meşgul olduğu için klip henüz yayınlanmadı, ama Gondry klibi tamamlamış ve beğenmiş. Dizi projesinin ayrıntılarını ne yazık ki açıklamadı. Söylediği tek şey dizinin Amerikan yapımı olacağı. Ama henüz kanalı belli değil. Belki Amazon ya da Netflix haklarını satın alır.

Gelelim sinema filmine. Gondry şu sıralar kişisel bir film hazırladığını, filmin oldukça mantıksız şeyler içerdiğini söyledi. Adını açıklamadığı filmi kendisinin filmi çekerkenki haline odaklanacak. Gondry önce diziyi mi, yoksa filmi mi çekeceğini açıklamadı. Ama çok geçmeden setlere dönecek gibi görünüyor. Umarız bu kez son filmlerinden daha iyisini yapar.