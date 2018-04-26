The Artist filmiyle ünlenen, en son Jean-Luc Godard’ın Anne Wiazemsky’le ilişkisini konu alan Le Redoutable filmini çeken Fransız senarist-yönetmen Michel Hazanavicius sıradaki filmini duyurdu. The Lost Prince adını taşıyan bu filmin başrollerini Omar Sy‘la Berenice Bejo üstlenecekler. Studiocanal, Pathe, TF1 ve Prelude şirketlerinin ortaklığında çekimlere 30 temmuzda başlanacak. Çekimlerin 5 ekimde tamamlanması planlanıyor.

Filmin merkezinde Djibi (Sy) yer alacak. Djibi 7 yaşındaki kızı Sofia’ya uykudan önce sürekli masallar anlatır. Bu fantastik masallarda Djibi pek çok kahramanlığa imzasını atan büyüleyici bir prens olarak yer alır, bu prensin maceralarını anlatır. Beş yıl sonra Sofia babasının masallarından kopup babasının artık kahraman olmadığı kendi öykülerini yaratmaya, babasıyla ilişkisi değişmeye başlayınca Djibi kızının kahramanı olduğunu kızına hatırlatmanın yollarını aramaya başlar, olaylar gelişir. Yönetmenin açıklamasına göre The Lost Prince eğlenceli, duygusal ve orijinal bir film olacak. Hazanavicius’ın daha önce fantastik film çekmediğini de belirtelim. Film 2019’da vizyona girecek.