hulu’nun tarikat draması The Path‘in başrolleri arasında yer alan Michelle Monaghan bu dizisinin 3. sezonuyla iptal edilmesinden sadece birkaç hafta sonra yeni dizisini belirledi. Monaghan bu kez hulu’nun rakibi Netflix‘le çalışacak, Netflix’in yeni dizisi Messiah‘ın başrolünü üstlenecek. Bir adamın peygamberliğini ilan etmesini konu alan dizide Monaghan, Eva Geller adlı akıllı, güçlü istihbarat ajanına hayat verecek. Dizide Geller, Mesih’in karşısında yer alacak. The Path‘te inançlı bir kadına hayat veren Monaghan gene dine odaklanan yeni dizisinde bu kez zıt bir rolde karşımıza çıkacak kısacası. Mesih’i Fas asıllı Belçikalı aktör Mehdi Dehbi oynayacak.

Senaryoyu Michael Petroni kaleme alıyor. Dini konu edinen dizi ve filmlerin Amerika’da epey izleyici topladığını, küçük bütçelerle çekilen bazı dini filmlerin hasılatlarının 100 milyon dolara kadar ulaştığını belirtelim. Bu yüzden pek çok kanal dinle ilgili diziler çektiriyor. Netflix’in yeni dizisinin yayın tarihi duyurulmadı.