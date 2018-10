Şu sıralar Venom filmiyle gündemde olan yetenekli aktris Michelle Williams yeni projesini belirledi. Williams bu aralar pek çok oyuncunun izinden gidip yeni filmi The Challenger‘da bir astronotu oynayacak. Astronot Christa McAuliffe‘nin hayatını konu alan bu filmi Land of Mine‘ın yönetmeni Martin Zandvliet yönetecek. Senaryo Jayson Rothwell‘e emanet edildi. Çekimlere Mayıs 2019’da başlanacak. Film, New Hampshire’da bir lisede öğretmen olan McAuliffe’nin NASA’nın “Öğretmenler Uzayda Projesi”ne kabul edilmesini, 28 Ocak 1986’da uzay yolculuğuna hazırlanırken aracın sadece 73 saniyede patlamasını, tüm astronotların ölmesini konu edinecek. Bu patlama TV’de canlı yayınlanmıştı. Sean Penn‘in astronotu oynadığı The First dizisi de aracın kalkışa geçtikten sonra saniyeler içinde patlamasını işlemişti. Williams bu yıl FX’in Fosse/Verdon mini dizisinde rol alacak.