Nisan ayında müzikal türündeki, Hugh Jackman ve Zac Efron’lu The Greatest Showman filminin çekimlerini tamamlayan Michelle Williams kısa bir süre sonra tekrar müzikal türündeki bir filmde rol alacak. Leos Carax’ın iki yıla yakın bir süredir hazırlıklarına devam ettiği Annette filminin ikinci başrolü Williams’ın oldu. Bu rol, Rooney Mara’ya teslim edilmiş ama Mara’nın diğer müzikal filmi Vox Lux‘ın çekim tarihi Annette‘le çakışınca aktris filmden çekilmek zorunda kalmıştı (Rihanna da geçen ay filmden çekilmişti). Adam Driver’ın başrolünü üstleneceği Annette‘in çekimlerine temmuzda başlanacak, çekimler eylülde tamamlanacak. Filmin galası Cannes Film Festivali’nde yapılabilir.

Öte yandan Williams bu filmden önce Ridley Scott’ın hazırlıklarına devam ettiği suç filmi All the Money in the World‘te rol alacak. 70’lerde geçecek bu film gerçekte yaşanmış bir olaya, milyoner John Getty’nin kendisiyle aynı adı taşıyan torununun kaçırılmasına, Getty’nin istenen parayı vermemekte diretmesine odaklanacak. Kevin Spacey ve Mark Wahlberg’li filmin çekimlerine bu ay İtalya’da başlanacak. Aktris çekim tarihleri açıklanmayan Janis Joplin ve Chris Pine’lı All the Old Knives filmlerinde de rol alacak. Jonah Hill’in yöneteceği Mid ’90’s filmindeyse yüksek ihtimalle rol almayacak.