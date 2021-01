Metot oyunculuğunun sınırlarını hemen her filmde zorlayan isimlerin arasında Michelle Williams da var. Yetenekli isim Marilyn Monroe’yu canlandırdığı My Week With Marilyn’de efsanevi ismi gerçekçi bir şekilde oynayabilmek için detaylara önem veren ekstra çalışmalar yaptı.

Williams’ın tüm çabalarına rağmen bir türlü canlandıramadığı hareketi, Monroe’nun kendine has yürüyüşüydü. Belden attığı küçük adımları en doğru şekilde canlandırabilmek için Michelle Williams’ın bulduğu yöntem dizlerini devre dışı bırakmak oldu. Dizlerini birbirine bağlayan ve sabit tutan özel bir kemer, hareketi beline ve kalçasına taşıdı. Haftalarca takılan kemer Williams’ın yürüyüşünü Marilyn Monroe ile birebir aynı hale getirdi.

Williams, çekimlerden sonra eski yürüyüşüne kavuşabilmek için ise uzun süre spor yapmak durumunda kaldı.