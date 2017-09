Dört kez Oscar adayı olan yetenekli aktris Michelle Williams kariyerinin en yoğun dönemini geçiriyor. Manchester by the Sea filmindeki performansıyla aldığı Oscar adaylığından sonra arka arkaya pek çok filmde rol aldı. Aktrisin yoğun dönemi 2018’de de sürecek. Biz de rol aldığı ve alacağı, henüz izlemediğimiz filmlerini derleyelim, projeleriyle ilgili yeni bilgileri yazalım istedik.

WONDERSTRUCK (2017): Carol filmiyle yıla damgasını vuran usta yönetmen Todd Haynes bu filmden hemen sonra Wonderstruck’ın çekimlerine başlamıştı. Filmin başrollerini iki çocuk üstlenirken Haynes’la birer kez çalışan Julianne Moore’la Michelle Williams yardımcı rollerde karşımıza çıkacaklar. Aynı adlı romandan uyarlanan bu film bu yıl Cannes’da gösterilmiş, ama iyi eleştiriler alamamıştı. Bu ay Toronto’da da gösterildi, ama orada da pek konuşulmadı. Film iki farklı zamanda New York’ta geçip iki çocuğa, bu çocukların yollarının gizemli bir şekilde kesişmesine odaklanıyor. Williams’ın ekran süresinin kısa olduğunu belirteyim. Film, ABD’de 20 ekimde vizyona girecek.

ALL THE MONEY IN THE WORLD (2017): Ridley Scott 2017’ye iki film sığdırmaya hazırlanıyor. Bu yılın başında Alien: Covenant’la karşımıza çıkan Scott yılı gerçeklerden uyarladığı, dönem-suç-gerilim filmi All the Money in the World’le sonlandıracak. Film petrol zengini, cimri J. Paul Getty’nin torununun kaçırılmasına, Getty’nin de istenen fidyeyi vermemesine odaklanıyor. Williams kaçırılan çocuğun annesi Gail Harris rolünde karşımıza çıkacak. Aktrisin bu rolde oldukça iyi oynadığı söyleniyor. Bekleyelim görelim. Kevin Spacey ve Mark Wahlberg de Williams’a eşlik ettiler. Film, ABD’de 8 aralıkta vizyona girecek.

THE GREATEST SHOWMAN (2017): 2017 sona erdiğinde Williams’ı birbirlerinden çok farklı üç filmde izlemiş olacağız. Fantastik film Wonderstruck ve suç filmi All the Money…’den sonra aktris müzikal türündeki The Greatest Showman’de karşımıza çıkacak. Hugh Jackman’ın başrolünü üstlendiği film ekonomik krizin yaşandığı 1920’lerde geçip çalıştığı şirket iflas edince işsiz kalan, evli ve çocuklu PT Barnum’ın dünyaca ünlenecek bir sirk hazırlamasına odaklanıyor. Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson’ın da rol aldığı filmde Williams’ı Barnum’ın eşi Charity rolünde izleyeceğiz. Aktris 2008’de Deception filminde de Jackman’la rol almıştı. Filmin ABD vizyon tarihi 25 aralık.

I FEEL PRETTY (2018): Williams bu yaz yoğun takvimine bir komedi filmi de ekledi. Aktris, Amy Schumer’ın başrolünü, Aby Khon-Marc Silverstein’ın yönetmenliğini üstlendiği I Feel Pretty’de rol aldı. Film, Schumer’ın oynadığı Renee’nin bisikletten düşüp başını çarptıktan sonra özgüveninin artmasını, kendisini güzel bulmaya başlamasını ve nihayetinde patronunun saygısını kazanmasını konu alıyor, pek bir şey vaat etmiyor. Williams, Renee’nin patronunu oynadı. Film, ABD’de 29 Haziran 2018’de vizyona girecek.

VENOM (2018): Tom Hardy’nin başrolünü üstlenip gazeteci Eddie Brock’ı oynayacağı Venom filminin çekimlerine az kaldı. Ruben Fleischer’ın yöneteceği filmde Riz Ahmed’in de rol alacağı kesinleşmişti. Sony şu sıralar Williams’ı kadroya dahil etmeye çalışıyor. Aktris teklifi kabul ederse Brock’la ilişkisi olan bir avukatı oynayacak. Williams genelde bağımsız filmlerde ve stüdyoların dramalarında rol alan birisi. Daha önce çizgi-roman uyarlamalarına bulaşmamıştı, oynadığı tek büyük bütçeli filmi de Oz the Greatful and Powerful idi. Teklifi kabul ederse ilk kez çizgi-roman uyarlamasında rol almış olacak. Film 5 Ekim 2018’de vizyona girecek.

ALL THE OLD KNIEVES (2019): Williams çekim takvimi değişmezse ocakta All the Old Knieves filminde rol almayı planlıyor. Şu sıralar Colin Firth ve Rachel Weisz’lı The Mercy filmiyle meşgul olan James Marsh (The Theory of Everything) filmi yönetecek. Gerilim türündeki filmde Williams’a Chris Pine eşlik edecek. Film altı yıl önce CIA’da çalışırken birbirlerine âşık olan ama Viyana’daki bir operasyonun başarısızlığından sonra ilişkilerini bitiren Henry Pelham’la Celia Harrison’a odaklanacak. Aradan altı yıl geçince Celia’yla Henry bir yemekte ilk kez biraraya gelecekler, pek tabii eski operasyonun bahsi açılacak, bazı sırlar ortaya saçılacak, olaylar gelişecek. Film planlandığı gibi 2018’de çekilebilirse 2019’da filmi izleyebiliriz. Williams’ın daha önce bir ajanı oynamadığını da belirteyim.

ANNETTE (2019): Fransız sinemasının usta yönetmenlerinden Leos Carax iki yıldır Annette adlı müzikal filmini çekmeye çalışıyor ama önce finansman bulamadığı, daha sonra Rooney Mara’nın yoğunluğu nedeniyle çekimlere başlayamamıştı. Mara yoğunluk nedeniyle filmden çıkınca yerini Williams aldı ama görüleceği üzere Williams’ın da çekim takvimi yoğun. Son haberlere göre çekimler bu yıldan 2018 yazına ertelendi. Adam Driver’ın başrolünü üstleneceği film opera şarkıcısı eşini kaybeden stand-up komedyeninin iki yaşındaki kızını büyütmeye çalışmasını konu alıyor. Sıkça eşleri oynayan Williams bu filmde ölen kadını mı, yoksa başka bir kadını mı oynayacağı belli değil. Annette 2018’de çekilirse 2019’a, belki Cannes Film Festivali’ne yetişebilir.

JANIS (2019): İlk filmi Martha Marcy May Marlene filmiyle dikkatleri çeken, aradan geçen altı yılda bir türlü film setine dönmeyen Sean Durkin beş yıl önce (2012’de) şarkıcı Janis Joplin’in biofilmini hazırladığını açıklamıştı. O zamanlar başrol Nina Ariana’nındı. Film bir türlü çekilemeyince Ekim 2016’da Ariana’nın yerini Williams aldı. Durkin çekimlere bu yıl başlamayı planlıyordu ama Williams’ın takviminden ötürü mümkün olmayacak. Williams önce Venom, sonra All the Old Knieves, ardından Annette‘te rol alırsa Janis ancak 2018’in sonunda çekilebilecek. Film çekilirse Williams ilk kez bir şarkıcıyı oynamış olacak.