Mickey Rourke ve Robert De Niro, 1987’de Angel Heart çekimlerinde başlayan kavgalarına 33 yıl sonra da devam ediyorlar.

Olaylar bu sefer Mickey Rourke’un The Irishman’de rol almasını Robert De Niro’nun engellediği söylentileri üzerine başladı. Rourke, bir italyan TV’sine kendisine teklif geldiğini ama Robert De Niro’nun filmde yer almasını engellediğini açıkladı. De Niro doğrudan yanıt vermezken, menajeri “Rourke, hiçbir zaman Irishman için düşünülmedi, ismi geçmedi, gündeme bile gelmedi” açıklamasını yapmıştı.

Rourke bunun üzerine Instagram’dan yanıt verdi:

“Hey Robert De Niro. Sana diyorum, koca zırlayan bebek. Bir arkadaşım, bir kaç ay önce gazetelere “Mickey Rourke bir yalancıdır ve her türlü konuşur” dediğini söyledi. İyi dinle filmlerin sert adamı… Bana yalancı diyen ilk insansın ve bunu gazetelere söyledin. Sana şunu söyleyeyim işe yaramaz g.t (punkass). Seni bir kez daha gördüğümde tanrıya, büyükannemin, kardeşimin, tüm köpeklerimin üzerine yemin ediyorum ki, seni tam anlamıyla utandıracağım.”