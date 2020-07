Neredeyse 250 milyon dolara mal olan The Irishman‘den sonra Martin Scorsese tekrar bu civarlarda bir bütçe istiyor. The Irishman‘in sürekli şişen bütçesinden çekinip filmi çektirmekten vazgeçen Paramount, Scorsese’nin sıradaki...

Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon'un finansman arayışları sona erdi....

Yazdığı her roman heyecanla karşılanan usta yazar Don Winslow‘un The Winter of Frankie Machine adlı bir romanı var. 2009’dan evvel Martin Scorsese – Robert De Niro bu romanı okuduktan...

Martin Scorsese; Bringing Out the Dead, Shutter Island ve The Wolf of Wall Street filmlerinde Paramount’la çalıştıktan sonra on yıldır hazırlık aşamasında takılı kalan projesi The Irishman‘i de Paramount...