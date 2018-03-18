Tesis, Abre los ojos, Mar adentro filmlerinin İspanyol yönetmeni Alejandro Amenabar‘ın sıradaki projesi duyuruldu. En son 2015’te Ethan Hawke ve Emma Watson’ın başrollerinde korku filmi Regression‘ı çeken ama kariyerinde ilk kez kötü eleştiriler alan Amenabar’ın sıradaki filminin adı Mientras dure la guerra olacak, yönetmen dört yıllık aradan sonra setlere dönecek. Savaş türündeki bu filmin çekimlerine mayıs ayında başlanacak. Vizyon tarihiyse henüz belirlenmedi. Film, İspanya İç Savaşı’na (1936-1939) odaklanacak, henüz oyuncu kadrosu ve konusu açıklanmadı. Bu arada Mientras dure la guerra, Amenabar’ın 14 yıllık bir aradan sonra yaptığı ilk İspanyol filmi olacak. Amenabar, 2004’te vizyona giren Mar adentro‘dan sonra Agora ve Regression‘ı Hollywood için İngilizce dilinde çekmişti.