Çarpıcı korku filmi Tesis‘le başladığı kariyerine Abre los ojos (Open Your Eyes), The Others, Mar adentro (The Sea Inside) ve Agora gibi farklı türlerde etkileyici filmleri dahil ettikten sonra korku türüne döndüğü Regression‘la tökezleyip olumsuz eleştiriler alan usta yönetmen Alejandro Amenabar arayı daha fazla uzatmadan savaş filmi Mientras dure la guerra‘yla sinemalara dönecek. 1936’da geçip sevilen bir yazar olan Miguel de Unamuno’yu merkeze koyan film yazarın ülkedeki kaosu çözmesi umuduyla orduyu desteklemesini konu alıyor. İspanyol İç Savaşı’na odaklanan bu film, İspanya’da 27 Eylül 2019‘da vizyona girecek. Filmin ilk fragmanı bugün yayınlandı.