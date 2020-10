Şu aralar Enola Holmes filmiyle isminden söz ettiren Millie Bobby Brown, Stranger Things öncesindeki oyuncu seçmelerinde art arda aldığı ret kararlarının ardından bir dönem oyunculuğu bırakmanın eşiğine geldiğini açıkladı.

The Tonight Show with Jimmy Fallon’da sektörde rol almanın zorluklarından bahseden Millie Bobby Brown, “Girdiğiniz oyuncu seçmelerinde rolü alamayınca bir süre sonra ümidinizi kaybediyorsunuz. Eninde sonunda kabul edene kadar pek çok kez reddediliyorsunuz. Ben tercih gözetmeksizin, reklam filmleri dahil her yapımın oyuncu seçmelerine giriyordum. Son olarak Game of Thrones’un oyuncu seçmelerine girmiştim. Ancak oradan da ret kararı alınca bu işin zorluğunu tam olarak anladım ve büyük bir umutsuzluğa düştüm. Çünkü o rolü gerçekten çok istiyordum.” ifadelerini kullandı.

Stranger Things’e nasıl kabul edildiğini ve bu rolün kariyerini kurtardığını da sözlerine ekleyen Millie Bobby Brown, “Artık pes etmeye yakınken o zamanlar ismi Montauk olan Stranger Things’in oyuncu seçmelerine girdim. Yaklaşık 2 ay sonra benimle Skype üzerinden bir görüşme gerçekleştirmek istediler ve sonrasını siz de biliyorsunuz. Stranger Things bu işe tutunmamı ve bana ihtiyacım olan bütün motivasyonu tekrar edinmemi sağladı.” açıklamasında bulundu.

Stranger Things öncesinde Modern Family, Grey’s Anatomy gibi dizilerde ufak rolleri bulunan Millie Bobby Brown, ilk devamlı rolünü yine Stranger Things ile aynı türdeki Intruders dizisiyle elde etmişti. 8 bölüm süren ancak daha sonra yayından kaldırılan Intruders’ın ardından Stranger Things’deki Eleven rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki aktris, son olarak Sherlock Holmes’un kız kardeşi Enola Holmes’u canlandırdı.