David Fincher ile Mindhunter ve son filmi Mank’te beraber çalışan sinematograf Erik Messerschmidt dizinin geleceğinin belirsiz olduğunu bir kez daha tekrarladı:

“Mank’ı bitirdik ve daha sonra pandemi nedeniyle her şey bir süreliğine dondu. Mindhunter ile ilgili “Göreceğiz, Kim Bilir?” demekten başka yapacak bir şey yok. Geri dönmek benim için büyük bir onur olur. David ile çalışmayı seviyorum ve dizide birlikte çalıştığım kamera önü ve arkasındaki herkese hayranım. Mindhunter’ın çekim süreci benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Projede yer aldığım için kendimi çok şanslı sayıyorum.”

“Ama maalesef neler olduğunu bilmiyorum. Bazı konuşmalar olduğunu duydum ama ciddi olduğunu sanmıyorum.”