Sonunda birkaç gün önce 1969 yılında geçen Once Upon A Time in Hollywood filminde katil Charles Manson’ı oynayacak aktör duyurulmuştu. Rolü kapan oyuncu Justified dizisinden hatırlanabilecek Damon Herriman olmuştu. Daha önce yönetmen Quentin Tarantino, Manson’ın filmdeki ağırlığının fazla olmadığını, en fazla 10-15 dk görüneceğini açıklamıştı. Çekimler hızla devam ederken sürpriz bir haber geldi. Collider’ın haberine göre David Fincher da Mindhunter‘ın 2. sezonunda yer alan Manson rolünü Herriman’a teslim etmiş. Hatta habere göre Herriman çekimleri temmuzda tamamlamış.

İki proje arasındaysa zaman farkı var: Tarantino’nun filmi Manson’ın cinayetleri işlediği zamanda geçerken Fincher’ın dizisi 1979-81 yılları arasında geçip ilk sezonda olduğu gibi pek çok seri katile yer verecek. Muhtemelen Manson da bir veya iki bölümde görünecek. Dizinin geçtiği zaman zarfında Manson çoktan tutuklanıp hapse atılmıştı. İki yapımı da 2019’da izleyeceğimizi belirteyim. Tarantino’nun filminde kimin hangi rolü oynadığıyla ilgili haberimize şuradan, Fincher’ın dizisinin 2. sezonuyla ilgili bilgilere şuradan ve şuradan ulaşabilirsiniz.