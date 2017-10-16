David Fincher’ın yapımcılığını üstlenip dört bölümünü yönettiği, seri katilleri konu alıp gerçeklerden uyarlanan Netflix dizisi Mindhunter geçtiğimiz günlerde başladı. İlk sezonda FBI ajanı John Douglas’ı temsil eden Holden (Jonathan Groff) karakterinin FBI ajanı Bill’le birlikte seri katillerle görüşmesi, beri yandan bazı cinayetlerin faillerini bulmaları anlatıldı. İkinci sezonun konusu da bugün belli oldu. Fincher 2. sezonun 1979-1981 yılları arasında geçeceğini, Atlanta’da çekileceğini açıkladı. 2. sezonda bu üç yıl arasında işlenen çocuk cinayetleri anlatılacak. ’79-’81 yılları arasında Atlanta’da 28 Afrikalı-Amerikalı çocuk, ergen ve yetişkin öldürülmüştü. Katili -adı Wayne Williams– Mindhunter kitabının yazarı ajan Douglas yakalamıştı. Fincher dizide Afrika’ya dair pek çok müziğin 2. sezonda kullanılacağını açıkladı.

Peki 2. sezon ne zaman çekilecek? Henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Fincher’ın House of Cards‘ta olduğu gibi yönetmenliği başkalarına mı bırakıp bırakmayacağı da netleşmedi. Yönetmen 2018’de Brad Pitt’li zombi filmi World War Z 2‘yu yöneteceği için Mindhunter‘la ilgilenemeyebilir. Zira iki yapımın da aynı zamanlarda çekilebileceği söyleniyor.