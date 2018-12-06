Miracle Workers: Steve Buscemi Tanrı, Daniel Radcliffe Melek

TBS'in ilahi komedisinde tanrının gazabı yakın...
yazar: 06 Aralık 2018

Simon Rich’in mini dizisi Miracle Workers gelecek şubat ayında TBS’te izleyiciyle buluşacak. Tanrının dünyayı yok etme kararını engellemek isteyen meleklerin maceralarını izleyeceğimiz dizinin çekimleri tamamlandı ve post-prodüksiyon aşamasından bölümler ve fragmanlar gelmeye başladı.

Steve Buscemi’nin dünyadan sıkılan ve yok etmek isteyen tanrıyı, Daneal Radcliffe’in de dünyayı arkadaşlarıyla kurtarmak isteyen bir meleği oynadığı dizide yardımcı rollerde Geraldine Viswanathan, Karan Soni ve Jon Bass var.

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yazar: Barış Toker - Ara 6, 2018

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