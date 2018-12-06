Simon Rich’in mini dizisi Miracle Workers gelecek şubat ayında TBS’te izleyiciyle buluşacak. Tanrının dünyayı yok etme kararını engellemek isteyen meleklerin maceralarını izleyeceğimiz dizinin çekimleri tamamlandı ve post-prodüksiyon aşamasından bölümler ve fragmanlar gelmeye başladı.

Steve Buscemi’nin dünyadan sıkılan ve yok etmek isteyen tanrıyı, Daneal Radcliffe’in de dünyayı arkadaşlarıyla kurtarmak isteyen bir meleği oynadığı dizide yardımcı rollerde Geraldine Viswanathan, Karan Soni ve Jon Bass var.