The Girl Who Leapt Through Time ve The Boy and the Beast ile anime dünyasında adından söz ettiren Mamoru Hosada’nın yeni filmi 20 Temmuz 2018’de Japonya’da gösterime girecek.

Mirai no Mirai isimli film, 4 yaşındaki bir çocuğun yeni doğan kız kardeşi Mirai ile sorunlar yaşamasını ama onun gelecekten geldiğini anlaması üzerine birlikte atıldıkları maceraları anlatıyor.