2016’nın sonbaharında çekimlerine başlanması planlanan ama bazı sorunlar yüzünden (Tom Cruise’un daha fazla para istemesi) Mission Impossible 6‘in çekimleri sonbahardan bu yılın ilkbaharına ertelenmişti. Zaman hızla aktı ve çekimlere az kaldı. Yönetmen Christopher McQuarrie (ilk kez iki Mission Impossible filmi çeken yönetmen olacak) çekimlere 10 nisanda Paris’te başlayacak. Beşinci filmde Cruise’dan rol çalıp filmin yıldızı olan Rebecca Ferguson bu filmde de yer alacak. Ama Simon Pegg, Jeremy Renner, Alec Baldwin’in bu filmde yer alıp almayacakları şimdilik bilinmiyor. Renner bütün yıl boyunca Avengers filmleriyle meşgul olacağı için bu filmde oynayamama konusunda endişelendiğini birkaç ay evvel açıklamıştı. McQuarrie seriye dönmesi beklenmeyen bazı oyuncuların da filmde yer alacaklarını açıkladı. Bakalım hangi eski yüzleri bu filmde göreceğiz.

McQuarrie diğer filmlerin aksine altıncı filmin bir aksiyon sahnesiyle açılmayacağını da belirtti. Film alışılmadık bir şekilde başlayacak. McQuarrie diğer beş filmi izlediğini ama bu beş filmde Ethan Hunt’ın gerçekten kim olduğunu öğrenemediğini, sadece bir filmde Ethan’ın özel hayatına birazcık değinildiğini, diğerlerinde hep “Ethan’ın kafasından neler geçiyor?” sorusuna odaklandığını belirterek bu filmde Ethan’ın gerçekten kim olduğunu anlatacağını müjdeledi. Bu film diğer filmlerden daha duygusal olacak. Tabii ki aksiyon da içerecek. Mission Impossible 6 27 Temmuz 2018’de vizyona girecek.