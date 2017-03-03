Mission Impossible 6‘in oyuncu kadrosu oluşturulmaya başlandı. İlk kez beşinci filmde karşımıza çıkan Rebecca Ferguson bir kez daha Ilsa’yı oynayacak ama bugünkü habere göre Ferguson merkezde yer almayacak. Filmin kadın başrolü The Crown dizisiyle ünlenen Vanessa Kirby’nin oldu. Nasıl ki Ferguson beşinci filmin merkezindeki karakteri oynadıysa Kirby de bu bölümün merkezindeki kadını oynayacak. Ama henüz aktrisin rolü açıklanmadı. Simon Pegg’le Jeremy Renner’ın da dönecekleri kesinleşmiş durumda. Renner’ın aksiyon sahnelerine dahil olup olmayacağı şu an için bilinmiyor. Aktör bu yılın sonuna dek Avengers filmleriyle meşgul olacağı için bu filmde de fazla görünmeyebilir. Öte yandan önceki haftalarda yapılan açıklamaya göre eski filmlerden bir karakteri de bu filmde görebileceğiz. Bakalım seriye kim dönecek? Altıncı filmin aksiyon sahnesiyle açılmayacağını, Ethan’ın aslında kim olduğuna odaklanılacağını belirtelim.