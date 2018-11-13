Monster Maker: Stan Lee ve Alain Resnais’nin Başlamadan Biten Filmi

İki ustanın çekilemeyen filmi Monster Maker'ın öyküsü...
yazar: 13 Kasım 2018

Stan Lee ve Alain Resnais dostluğu, fransız yönetmenin usta çizgi romancıya bir mektup yazması ve tanışmak istemesiyle başladı. Hiroshima Mon Amour ve Last Year at Marienbad gibi başyapıtların yönetmeni bir bilimkurgu filmi çekmek istiyordu ve bunun için en doğru kişiye yazmıştı. Stan Lee, hem yaratıcılığa önem veren, hem de Hollywood’da güçlü ilişkileri olan bir kişilikti. Gerisini Stan Lee’den dinleyelim:

“Mektuptan sonra hemen davet ettim. Uzun süre evimde kaldı ve birlikte çalıştık. Çok, çok yakın arkadaş olduk. 3 hafta içinde elimizde Monster Maker isimli bir senaryo vardı. Resnais, birlikte çalışması çok zevkli bir insan. Her zaman yeni hikayeler düşünüyordu. Öyküleri kendi halinde bırakmıyor, nasıl düzelteceği ve daha iyi hale getireceği ile ilgili kafa yoruyordu. Yaptığı şeye kendisini adamıştı. Her sahneyi kafasında canlandırabiliyordu. Onunla bir şeyler yaratmak benim için çok heyecan vericiydi. O bir sinemacıydı, ben de çizgi romancı, benim önümde yepyeni bir dünya açtı”

Monster Maker, çevre kirlenmesini konu alan bir senaryoydu. New York yakınlarında çöplerin döküldüğü Rat Island’da geçecekti. Çöplerden doğan bir canavarın dünyayı tehdit etmesini izleyecektik. Film, Roger Corman’a da bir saygı duruşunda bulunacaktı.

“Film için güvendiğim bir yapımcıya gittik ve ciddi bir görüşme yaptık. Yapımcı filmdeki diyalogların üçte birinin atılmasını istedi. Ben tamam dedim ama Resnais kabul etmedi. Ve Monster Maker çekilemedi.”

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kategori:
sinema tarihinden

yazar: Barış Toker - Kas 13, 2018

yazar: Barış Toker - Kas 13, 2018

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