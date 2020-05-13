Bütün sinema yaşamı insanlığı binbir türlü felakete sokmakla geçen Roland Emmerich, MoonFall ile kafamıza ay düşürecek.

Filmin konusu “Ay bilinmeyen bir güç tarafından yörüngesinden çıkarılır ve dünyaya yaklaşmaya başlar. Çarpışmaya haftalar kala dünyada neler yaşandığını izleriz.” olarak özetlenmiş.

Michael Bay ile birlikte “felaket pornosu” türünün en büyük temsilcisi olan Emmerich, ilk oyuncusunu da belirledi. Josh Gad filmde dahi bir bilim adamı olan KC Houseman karakterini canlandıracak.