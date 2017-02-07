Mortal Engines: Hera Hilmar Başrolü Aldı

Peter Jackson'ın yazdığı ve yapımcılığını yaptığı filmde kadın başrol belli oldu.
yazar: 07 Şubat 2017 102 görüntüleme

Peter Jackson bir süredir Philip Reeve’in aynı adlı romanından (ve ileride başarılı olursa seriden) uyarlanacak Mortal Engines üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kendisinin yazıp, yapımcılığını da üstleneceği filmi Christian Rivers yönetecek.

Filmin başrol kadın oyuncusu ise genç yeteneklerden izlandalı Hera Hilmar oldu. Film günümüzden binlerce yıl sonra, şehirlerin tekerlekler üzerinde dünyayı dolaştığı bir zamanda geçiyor. Kaynaklar için kentler birbiriyle savaşırken baş karakterimiz Tom Natsworthy genç bir kadınla tanışır ve olaylar gelişir.

Filmin çekimlerine bu ilkbaharda başlanacak, vizyon tarihi 14 Aralık 2018 olarak belirlendi.

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yazar: Can Rende - Şub 5, 2017

yazar: Can Rende - Şub 7, 2017
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