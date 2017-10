Ana Asensio, New York’ta ciddi ve cesaret gerektiren bir hazırlık aşamasının ardından İspanya’ya dönerek, yılın en çarpıcı filmlerinden birine imza attı.

Ülke: İspanya

Yönetmen: Bir süre New York’ta yaşadıktan sonra Madrid’e dönen ve ilk filmini çeken Ana Asensio

Oyuncular: Ana Asensio, Natasha Romanova, David Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden, Caprice Benedetti, Anna Myrha, Ami Sheth, Miriam A. Hyman, Sara Visser

Festival Yolculuğu: SXSW’de jüri özel ödülü aldıktan sonra gösterildiği Sitges’te de büyük övgüler aldı.

Konu: ABD’nin ve New York’un tüm parıltısının altında yatan sert ve acımasız gerçekleri aktaran bir film. Ana Asensio’nun kendisinin oynadığı Luciana’nın herşeyi geride bırakıp geldiği ABD’de içine düştüğü yasadışı seks trafiğinin insanlık dışı yönleri filmin ana konusu.

Ana Asensio’nun saha araştırmasını çok iyi yaptığı, New York’da pek girilmeyecek yerlere cesaretle girerek filmi için öyküler topladığı belirtiliyor.