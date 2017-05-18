Çektiği belgesellerle Oscar ve BAFTA dahil almadık ödül bırakmayan Asif Kapadia projeleri arasına Moth Smoke adlı film projesini de ekledi. Kapadia’nın yöneteceği, yapımcıları arasında da yer alacağı bu film, Pakistanlı yazar Mohsin Hamid’in aynı adlı romanından uyarlanacak. Film, 1998’de Pakistan ve Hindistan’da geçecek. Hindistan ve Pakistan nükleer denemeleri yaparken Darashikoh Shehzad’ın en iyi arkadaşının eşiyle birlikte olması ve bunun sonuçları anlatılacak. Shehzad’ı Kapadia’nın The Warrior‘ında rol alan Hintli aktör Irrfan Khan oynayacak. Yardımcı oyuncular önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Kapadia şu sıralar efsane futbolcu Diego Maradona’nın hayatına odaklanan Maradona belgeseliyle meşgul olduğu için Moth Smoke‘un çekim tarihi henüz belirlenmedi. Kapadia, Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği, Rolls Royce’un ortaya çıkışına odaklanan Silver Ghost filmini de, David Mitchell’ın romanından uyarlanacak Number9Dream filmini de önümüzdeki yıllarda çekmeyi planlıyor. Kapadia’nın David Fincher’ın yapımcılığını üstlendiği Netflix dizisi Mindhunter‘ın 3. ve 4. bölümlerini çektiğini, dizinin kasımda yayınlanacağını da belirtelim.