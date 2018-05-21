Warner Bros., Kipling’in ünlü eseri The Jungle Book‘u son altı-yedi yıldır uyarlamak istiyordu. Önceleri animasyonun yönetmenliği için Ron Howard, Alejandro Gonzalez Inarritu’yla görüşen WB bu yönetmenlerle anlaşamayınca koltuğu daha önce hiç film yönetmemiş aktör Andy Serkis‘e teslim etmişti. 2015’te duygu yakalama (motion capture) teknolojisiyle çekilen film 2016’da vizyona girecekken çok geçmeden vizyon tarihi bu yıla, Ekim 2018‘e ertelenmişti. Bu süre zarfında Serkis pek de iyi olmayan filmi Breathe‘i, Disney’se Jon Favreau’nun yönettiği The Jungle Book‘u vizyona çıkarmışlardı. Disney şu sıralar kendi versiyonunun devam filmini hazırlarken WB, Serkis’in filmiyle Disney’in başarısını (966 milyon dolar hasılat) tekrarlamaya çalışacak.

Bugün Serkis’in animasyonu Mowgli‘nin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmandan anlaşılacağı üzere karşımızda daha karanlık, daha vahşi bir uyarlama duruyor. Zaten Serkis de gittiği her yerde bu filminin daha karanlık olduğunu, Disney’in versiyonunun aksine şarkılı türkülü danslı olmadığını belirtiyor. Aslında Mowgli, Disney’in uyarlaması gibi 13 A (13 yaş ve üzeri seyirci kitlesi) etiketiyle vizyona girecek ama etiket aynı olsa da içerik daha karanlık. Bilindiği üzere eser, ormanda hayvanlarca büyütülen bir çocuğun hayvanlarla birlikte düşmanı Shere Khan’la mücadelesini konu alıyor. Callie Kloves’un kaleme aldığı filmde Christian Bale (Bagheera), Cate Blanchett (Kaa), Benedict Cumberbatch (Shere Khan), Serkis (Baloo), Peter Mullan (Akela), Naomie Harris (Nisha), Freida Pinto seslendirme kadrosunda yer alıyorlar. Filmin kahramanı Mowgli’yi Rohan Chand oynadı. Bakalım WB, Disney’in başarısını tekrarlayabilecek mi?