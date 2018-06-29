The Man Who Killed Don Quixote için 25 yılını verdikten sonra hayatına nasıl devam edeceği merakla beklenen Terry Gilliam, 10 yıldır üzerine çalıştığı Mr. Vertigo’yu raftan indirdi.

2011 yılında niyetlendikleri ve Ralph Fiennes ile uzun süre ayırdıkları senaryoyu yeniden eline alan Gilliam, Cannes’da da yapımcı aradığını ancak başarılı olamadığını belirtti.

Paul Auster’in 1920’li yıllarda geçen romanı, havada durabilme yeteneği olan öksüz bir çocuğun, bir sirk kumpanyasıyla ülkeyi dolaşmasını anlatıyor.