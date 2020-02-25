İki Oscar ödüllü şahane aktris Cate Blanchett 2019’da sinemaya kısa bir ara verip üst üste iki yeni dizide rol aldı. Usta aktrisin bu yıl karşımıza çıkacağı ilk dizi, FX kanalı için çekilen prestijli yapımlardan Mrs. America. 1970’lerde geçen bu dizide Blanchett’a Rose Byrne, Melanie Lynskey, Elizabeth Banks, John Slattery, James Marsden, Sarah Paulson eşlik etti. Kadınların eşit haklar için mücadele ettikleri bir dönemde muhafazakâr siyasetçi Phyllis Schlafly‘nin eşitliğe, feminizme ve kürtaja karşı çıkmasına odaklanılıyor dizide. Heyecanla beklenen dizi 15 Nisan 2020’de başlayacak.

Blanchett’ı bu dizide izledikten sonra 2020 bitmeden bir de Stateless adlı dramada izleyeceğiz. Aktris bu dizi için memleketi Avustralya’ya dönüp bu diziyi hazırladı. Blanchett dizide rol almakla kalmayıp dizinin yaratıcı kadrosunda da yer aldı. Bir süredir yönetmenliğe dönmeyi isteyen aktris bu dizinin bir bölümünü yönetmeyi de istemişti ama sadece yaratıcılık ve oyunculukla yetinmiş. Altı bölümden oluşan dizi birbirlerinden çok farklı karakterlerin (bürokrat, mülteci, tarikattan kaçan bir kadın, ölümcül bir işte çalışan bir adam) hikâyelerini işliyor. Dizinin Avustralya dışı haklarını Netflix satın aldı. Yıl bitmeden bu mini diziyi Netflix’te izleyebileceğiz. Bu arada bu dizide aktrise gene iyi bir oyuncu kadrosu eşlik etmiş: Yvonne Strahovski, Dominic West, Jai Courtney. Blanchett’ın şu sıralar Guillermo del Toro’nun sıradaki filmi Nightmare Alley‘de rol aldığını da belirteyim.