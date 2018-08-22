Mrs. Fletcher: The Leftovers’ın Yazarından Yeni Dizi

Tom Perotta'nın çok satan romanından...
yazar: 22 Ağustos 2018

HBO, Tom Perotta’nın romanından yine kendisi tarafından TV’ye uyarlanan Mrs. Fletcher’a sezon onayı verdi.

Kanal: HBO, pilot böümünü beğendi ve sezon siparişini verdi.
Yapım ve Yönetim: Tom Perotta, Jessi Klein, Sarah Condon dizinin yapımcıları. Nicole Holofcener dizinin pilot bölümünü yönetti.
Yazar: The Leftovers’ın yazarı Tom Perotta’nın çok satan romanından uyarlanıyor.
Oyuncular: Kathryn Hahn, Jackson White, Casey Wilson, Owen Teague, Jen Richards
Konu: Eve Fletcher’ın maceralarını izleyeceğimiz dizide oğlunun yardımıyla kendini keşfeden bir annenin yaşadıklarına odaklanacağız.

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yazar: bakınız - Ağu 22, 2018

yazar: bakınız - Ağu 22, 2018

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