HBO, Tom Perotta’nın romanından yine kendisi tarafından TV’ye uyarlanan Mrs. Fletcher’a sezon onayı verdi.

Kanal: HBO, pilot böümünü beğendi ve sezon siparişini verdi.

Yapım ve Yönetim: Tom Perotta, Jessi Klein, Sarah Condon dizinin yapımcıları. Nicole Holofcener dizinin pilot bölümünü yönetti.

Yazar: The Leftovers’ın yazarı Tom Perotta’nın çok satan romanından uyarlanıyor.

Oyuncular: Kathryn Hahn, Jackson White, Casey Wilson, Owen Teague, Jen Richards

Konu: Eve Fletcher’ın maceralarını izleyeceğimiz dizide oğlunun yardımıyla kendini keşfeden bir annenin yaşadıklarına odaklanacağız.