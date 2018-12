Önemli film izleme platformu MUBI, içerik editörleri Daniel Kasman, Anais Lebrun ve Chiara Maranon vasıtasıyla kendilerine göre 2018’in en iyi filmlerini sıralamış. Listeler, klasik yılsonu listelerinden farklılıklar gösteriyor.

Daniel Kasman

1. Blue (Apichatpong Weerasethakul)

2. The Image Book (Jean-Luc Godard)

3. Support the Girls (Andrew Bujalski)

4. The Other Side of the Wind (Orson Welles, USA)

5. The Waldheim Waltz (Ruth Beckermann)

6. Unsane (Steven Soderbergh)

7. The Grand Bizarre (Jodie Mack)

8. The Red Shadow [director’s cut] (Dominik Graf)

9. What You Gonna Do When the World’s on Fire? (Roberto Minervini)

10. Veslemøy’s Song (Sofia Bohdanowicz)

Anaïs Lebrun

1. Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

2. Happy as Lazzaro (Alice Rohrwacher)

3. The Green Fog (Guy Maddin, Evan Johnson, Galen Johnson)

4. Petra (Jaime Rosales)

5. Jamilia (Aminatou Echard)

6. Atlanta S2E10, “FUBU” (Donald Glover)

7. Long Day’s Journey into Night (Bi Gan)

8. Roma (Alfonso Cuarón)

9. What You Gonna Do When the World’s on Fire? (Roberto Minervini)

10. Knife + Heart (Yann Gonzalez)

Chiara Marañón

1. High Life (Claire Denis)

2. La flor (Mariano Llinás)

3. The Image Book (Jean-Luc Godard)

4. Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

5. I diari di Angela – Noi due cineasti (Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi)

6. The Other Side of the Wind (Orson Welles)

7. One or Two Questions (Kristina Konrad)

8. Those Who Desire (Elena López Riera)

9. Hotel by the River (Hong Sang-soo)

10. La película infinita (Leandro Listorti)