Disney, bir klasiğini daha live-action (animasyonların gerçek oyuncularla yeniden çevrim versiyonları) olarak yeniden çekti. Mulan, 2020 yılında gösterime girecek filmlerden biri…

Çin, kuzeyden (Hun ve Moğollardan) gelen saldırılara karşı kendini korurken, imparator her aileden bir erkeğin savaşmasını emreder. Hua Mulan isimli genç kadın, babası savaşa katılmasın diye erkek kılığına girerek savaşır ve olaylar gelişir.

Yifei Liu’yu Mulan; Donnie Yen’i Komutan Tung, Jason Scott Lee’yi Bori Han, Yoson An’ın Cheng Honghui, Gong Li’yi Xianniang ve Jet Li’yi Çin İmparatoru olarak izleyeceğiz.

Niki Caro’nun yönettiği filmin senaryosu Rick Jaffa ve Amanda Silver tarafından yazıldı.