Mulligan, son dönemde öne çıkan tüm türlerin bir araya geldiği bir dizi olacak gibi… Seri hem animasyon, hem distopya, hem de komedi olacak ve Netflix’te yayınlanacak…

Tina Fey’in hem yapımcısı olduğu, hem de seslendirme kadrosu içinde yer aldığı dizi insanlığı yok eden bir kıyametin ardından, geride kalan az sayıda kişinin yeniden toparlanma çabalarını anlatacak. Unbreakable Kimmy Schmidt’in yazar ve yapımcısı Sam Means’in yarattığı dizinin ilk sezonu 20 bölümden oluşacak. Yapımcı koltuğunda Tina Fey ile birlikte 30 Rock’ı yaratan ekipten Robert Carlock da yer alıyor.