Mutafukaz Film Oluyor

Çizgi roman, oyunlar ve animasyolarıyla tanınan fransız yapım şirketi Ankama’nın 2000’li yıllardan itibaren en popüler çalışmalarından biri Mutafukaz oldu. 2003 yılında Sundance’e aynı çizgi romandan uyarlanan bir kısa filmle katılan animasyon şirketi 6 yıldır da uzun metraj üzerinde çalışıyor.

Dark Meat City’de geçen ve Angelino’nun başından geçen aksiyon dolu maceraları izleyeceğimiz film, serinin yaratıcısı Guillaume Renard’un çizgileriyle perdeye yansıyacak. Renard’a bu projede bir animasyon efsanesi de yardımcı oldu. Japonya’nın az ama öz iş çıkaran en önemli animasyon stüdyolarından 4°C Studios, ortak yapımcılığını üstlendiği filmde Shoujirou Nishimi’yi görevlendirdi. Nishimi, Akira’nın animasyon ekibinde yer alan, Tekkon Kinkret gibi kült animasyonlarda sanat tasarımlarını yaratan usta bir isim.