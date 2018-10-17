80’lerden bu yana farklı sinema grameri ve etkileyici senaryolarla karşımıza çıkan Philip Gröning, ustalık filmi diyebileceğimiz bir yapımla karşımıza çıkıyor. My Brother’s Name Is Robert and He Is An Idiot etkileyici fragmanlarıyla dikkatimizi çekti.

Tek yumurta ikizi bir erkek ve kız kardeşin takıntılı, saplantılı, birbirlerine meydan okuyarak ve giderek sarpa saran yaşamına odaklanan film, Josef Mattes ve Julia Zange’nin performanslarıyla da dikkat çekecek gibi… Gröning’in olağanüstü görüntülerle bezediği film, bu kıyılara ulaşır umuyoruz.