Sin Nombre ile bağımsız sinema çevrelerinin, Beasts of No Nation’la tüm sinema dünyasının dikkatini çeken Cary Fukunaga, True Detective ile tüm yapımcıların çalışmak istediği bir yönetmen haline gelmişti. Basamakları hızlı ama emin adımlarla çıkan Fukunaga, sürpriz bir teklifle kariyerini bambaşka bir yöne çevirdi.

Danny Boyle ile yollarını ayırdıktan sonra yeni yönetmen arayan yapımcılar, Cary Fukunaga ile sürpriz bir seçim yaptılar. Bu arada çekim ve gösterimleri ertelenen filmle ilgili kesin tarihler de belli oldu. Mart 2019’da çekimleri başlayacak olan film 2020’nin Sevgililer Günü 14 Şubat’ta gösterime çıkacak.