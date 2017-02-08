My Zoe: Julie Delpy Yeni Filminin Oyuncularını Seçti

08 Şubat 2017 78 görüntüleme
Julie Delpy, altıncı kez kamera arkasına geçeceği My Zoe’nun çekim öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kendisinin yazdığı, yöneteceği ve rol alacağı filmin oyuncu kadrosunu bir araya getirdi.
Son olarak Richard Armitage, Daniel Brühl, Lior Ashkenazy ve çocuk yıldız Sophia Ally’nin yer aldığı oyuncu kadrosuna katıldı.
Filmde Delpy, Isabelle isimli bir kadını oynayacak. Eski kocası ile Zoe isimli kızlarını yetiştirmeye Isabelle, ailece başlarından geçen kötü olayın ardından hayatını yeniden düzene koymaya çalışacak.
kategori:haber
yorum yok