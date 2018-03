Na Hong-jin adı size yabancı gelebilir ama filmlerini izlemediyseniz duymuşsunuzdur. Hong-jin tırnak kemirten seri katil gerilimi The Chaser‘la dikkatleri çektikten sonra The Yellow Sea ve The Wailing filmleriyle kariyerine çıtayı düşürmeden devam etmişti. Seri cinayetleri konu edinen filmi The Wailing‘le bir kez daha kendisine hayran bıraktıran yönetmen yeni projesini belirledi. Başlıkta da belirttiğim gibi yönetmenin yeni filmi de (şimdilik ismi yok) seri katile odaklanacak. Hong-jin bu kez bizleri 1982 yılına götürecek, 24 saatte 56 kişiyi öldüren, 35 kişiyi yaralayan polis memuru Woo Bum-kon‘un bu seri cinayetlerini anlatacak. Bum-kon sadece bir günde tek başına 56 kişiyi öldürerek 2011 Norveç Saldırıları’na dek en kısa sürede en çok kişiyi öldüren kişi olmuştu. Yönetmen henüz oyuncu kadrosunu oluşturmadı. Çekimlere bu yıl başlanacak.